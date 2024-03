Niemand op de foto! Beresterke Tim Merlier scoort hattrick in Nokere Koerse na incidentrijke finale

In een chaotische finale was slechts één ding duidelijk: Tim Merlier was vandaag veruit de snelste van het pak. De kopman van Soudal-Quick Step knalde alles en iedereen uit zijn wiel op de kasseien van de Nokereberg. Fabio Jakobsen (2e) en Jasper Philipsen (3e) stonden niet op de foto, maar mogen wel mee het podium op.

De voorbije 15 jaar was enkel Ludovic Robeet erin geslaagd een sprint te ontlopen in Nokere Koerse. Door het parcours ietwat aan te passen - de laatste kasseistrook werd dichter bij de finish gelegd - hoopte de organisatie op een spannendere strijd tussen aanvallers en sprinters.



Die laatste categorie was nochtans goed vertegenwoordigd, met niet alleen het latere podium Tim Merlier-Fabio Jakobsen-Jasper Philipsen, maar ook onder meer Gerben Thijssen, Pascal Ackermann, Milan Menten en Elia Viviani.



UAE en Groupama-FDJ hadden als enige van de topteams geen topsprinter bij. Zij deden er op de klimmetjes en kasseistroken alles aan om de boel uiteen te ranselen, in dienst van Tim Wellens en Stefan Küng.

Maar verder dan een paar seconden droeg geen enkele poging. Wellens zelf had met een late uitval op de steentjes van de Huisepontweg nog de beste cartouche, al bleek het alsnog een losse flodder te zijn.



Toch weer sprinten dus, al speelden ook valpartijen nog hun rol. In de laatste kilometer nam een bedenkelijk manoeuvre van Pascal Ackermann alle hoop weg voor iedereen die verder dan plaats 10 zat.



Merlier leek zelf door een kettingprobleem ook uitgeschakeld voor de zege. Tot hij net op tijd zijn fiets weer onder controle had en in de slipstream vanuit de achtergrond een verbluffende demarrage inzette op de kasseien van Nokereberg. Een magistrale overwinning, zijn derde op een rij.