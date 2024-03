Tim Merlier had sprintzege half opgegeven in hectische aanloop: "Even paniek door val en ketting die eraf lag"

Als een duiveltje uit een doosje. Net wanneer Tim Merlier de sprintzege door zijn neus geboord zag door een valpartij, schoot hij de Nokereberg op. Goed voor zijn 3e zege op rij in zijn "thuiswedstrijd". Toch loopt Merlier niet meteen met de grote glimlach rond na de finish. "Ik botste los op Jonas Rickaert bij de valpartij, ik hoop dat hij oké is", deelt Merlier.

"Mijn ketting was er even af en ik was ook aangedaan door het moment, dus het was even paniek."

Met de streep in zicht zag het er niet rooskleurig uit voor Tim Merlier. "Ik wilde nog roepen naar mijn trein dat ze moesten stoppen, want ik was niet mee."

Toch verraste de sprinter van Soudal - Quick Step plots alle concurrenten met een verschroeiende aanval. "Met dank aan het goede werk van mijn ploeg."

"Plots kwam ik in de slipstream en zag ik een gat. Ik dacht: ik probeer het zoals de vorige twee jaren van ver en dan zien we wel."

Met succes.