BEKIJK: Beukende Pascal Ackermann veroorzaakt zware valpartij in slot

Een beuk met zware gevolgen. De Duitser Pascal Ackermann knokte in het slot voor de beste positie en bracht zo bijna de latere winnaar Tim Merlier ten val. Jonas Rickaert had minder geluk en veroorzaakte ongewild een domino-effect. Bekijk hieronder de beelden.

"Ackermann doet een manoeuvre waardoor ik los op Jonas Rickaert, mijn vroegere lead-out, bots", blikte winnaar Tim Merlier achteraf terug op het incident.

"Ik hoop dat hij oké is. Het was wel een zware valpartij, denk ik."

Vooral Intermarché-Wanty deelde in de brokken, want met kopman Gerben Thijssen, Boy van Poppel en Madis Mihkels ging de hele sprinttrein tegen de vlakte.



Niemand diende achteraf klacht in bij de jury.