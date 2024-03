Club-fan Rik Verheye voor Conference League-match: "Thuis moet je altijd winnen tegen Molde"

Vanavond neemt Club Brugge het op tegen Molde in de 1/8e finales van de Conference League. Volgens Club-fan en acteur Rik Verheye is het dé match van het jaar: "Het zal heel belangrijk zijn voor de teneur bij de supporters", vertelt hij.

Voor Club Brugge is 2023-2024 nog geen seizoen om over naar huis te schrijven. Het is uitgeschakeld in de beker en pas enkele speeldagen geleden was het zeker van een plek in de Champions' Play-offs.

Daarom is de terugmatch tegen Molde van groot belang. Dat ziet ook Rik Verheye, trouwe supporter van Club Brugge. "Het is zeker de match van het jaar. Het zou tof zijn als er nog iets is om voor te spelen, maar toch zal het maar een doekje voor het bloeden zijn."

Verheye kijkt ook naar het grotere plaatje. "Ik denk dat de match ook belangrijk is voor de sfeer en de teneur bij de supporters én voor de clubkas. Zo hebben we nog een minimaal succes in dit anders muisgrijs seizoen", zegt Verheye.