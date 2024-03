Vader Vital over 'modern legend' Hans Vanaken: "Zijn rustige familieleven speelt een grote rol"

"A modern legend", noemde Club-coach Ronny Deila Hans Vanaken afgelopen weekend nog. Tegen OH Leuven scoorde hij zijn 10e doelpunt van het seizoen, alle competities samen. Hij heeft ook al 9 assists achter zijn naam.

"Dit is zijn negende seizoen en ik denk dat hij bijna elk seizoen aan 20 of meer goals en assists komt", zegt vader Vital Vanaken, zelf ook nog profvoetballer geweest.

"Ik vind persoonlijk dat Hans een goed seizoen draait. Al is 'a modern legend' misschien wat overdreven. Dat zijn woorden die je meestal bewaart voor sporters die al wat langer gestopt zijn."

In tegenstelling tot zijn ploegmaats zakt Vanaken minder vaak door de ondergrens dit seizoen. "Hij is ook geen 20 jaar meer. Hij heeft al wat meer ervaring dan de jonge spelers. Dat is belangrijk op moeilijke momenten."

"Je hebt altijd mensen nodig die de kar trekken. Hij is nu ook kapitein en moet dus proberen om het goeie voorbeeld te geven."