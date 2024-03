Uit vergeethoek duikt onverwachte redder van Club Brugge op: de verrijzenis van Nordin Jackers

Wie had dit verhaal een maand geleden geloofd? Club Brugge moest in Genk een totale crisis voorkomen en zag Nordin Jackers bij zijn eerste basisplaats opstaan als grote redder. "Ik probeer de kansen te grijpen die ik krijg", blikte de uitblinker terug.

Een seizoen lang op de bank bij OH Leuven achter Valentin Cojocaru, vervolgens (logisch) de doublure van Simon Mignolet in Club Brugge.

8 mei 2021. Zó lang was het geleden dat Nordin Jackers nog eens begonnen was aan een wedstrijd op het hoogste niveau.

"Bij een penalty probeer je altijd een mentaal spelletje te spelen - dat draaide nu goed uit. En mijn reddingen? Daarom sta ik er. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen, want deze zege is vooral een collectieve prestatie."

Omdat de kans zich nooit eerder aandiende, was zondag ook het moment om bij Jackers te polsen waarom hij deze zomer naar Club Brugge trok - goed wetende dat hij weinig minuten zou krijgen.

Nochtans bewijst Tobe Leysen dat een basisplek bij OH Leuven - nog altijd de moederclub van Jackers - misschien wel een mogelijkheid was geweest.

"Dat zijn nu eenmaal keuzes die je maakt", aldus de nog altijd maar 26-jarige doelman.

"Toen de aanbieding van Club kwam, heb ik er goed over nagedacht en ook met Simon (Mignolet, red.) gepraat. Hij is de perfecte leermeester waar ik veel van kon opsteken. Bovendien komen we goed overeen en proberen we elkaar iedere dag te pushen."