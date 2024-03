697 dagen zonder officiële wedstrijd en nu vervanger van Mignolet: wie is Nordin Jackers?

zo 3 maart 2024 11:38

Na jaren van het toneel te zijn verdwenen, was hij daar afgelopen week plots opnieuw: Nordin Jackers. Door de blessure van Simon Mignolet tijdens de bekerwedstrijd tegen Union mocht de 26-jarige reservedoelman zijn debuut maken voor Club Brugge. Een portret van de Limburger.

Het was niet de avond van Club Brugge. Bovenop de bekeruitschakeling tegen Union zag het een aantal spelers geblesseerd uitvallen. Eén van hen: Simon Mignolet. Dat nu ook het Brugse sluitstuk gemist moet worden, is tekenend voor de malaise van de club. De vervanger van Mignolet was Nordin Jackers. In het verleden een vaste waarde op onze velden, maar zijn invalbeurt tegen Union was zijn eerste officiële wedstrijd in net geen 2 jaar tijd. Een reconstructie van de weg die hij heeft afgelegd.

Toegewijd om keeper te worden

Nordin Jackers zette zijn eerste stapjes in het voetbal bij Excelsior Veldwezelt, de lokale voetbalploeg van zijn geboorteplaats. Daar maakte de toen nog op het veld spelende Jackers indruk op KRC Genk. Een overstap volgde. Al was die maar van korte duur. De jonge Limburger wou koste wat het kost doelman worden en bij rivaal STVV kreeg hij dan ook de kans om zijn droom te verwezenlijken. Van de U11 tot en met de U13 kwam Jackers uit voor de Kanaries, tot hij daar opnieuw indruk wist te maken op Genk. Voor de tweede keer trok Jackers naar Genk, en deze keer zou het voor een langere periode zijn.

Nordin Jackers in de Limburgse derby (2019).

Jeugdinternational

In de Genkse keepersschool toonde Jackers zich als een groot talent. 5 jaar nadat hij opnieuw neerstreek in Genk, mocht hij op 16-jarige leeftijd dan ook voor het eerst meetrainen met de A-ploeg. Intussen mocht hij zichzelf ook al een jeugdinternational van ons land noemen. Zijn debuut voor de ploeg van zijn jeugd volgde 3 jaar later. In de Europa League-wedstrijd tegen Sassuolo hield het talent knap zijn netten schoon. Het zorgde voor een groot feest in de kleedkamer (zie beelden hieronder).

Ik wil voluit de competitiestrijd aangaan met mijn concurrenten. De kansen die ik vorig seizoen kreeg, heb ik volgens mij gegrepen. Nordin Jackers

Het deed Jackers dromen en hij toonde zich ook strijdvaardig om voor zijn plaats te vechten: "Ik wil voluit de competitiestrijd aangaan met mijn concurrenten. De kansen die ik vorig seizoen kreeg, heb ik volgens mij gegrepen", klonk het toen in Het Belang van Limburg.

Zijn grote doorbraak zou er in Genkse loondienst nooit komen. Jackers moest voornamelijk vrede nemen met het bankzittersstatuut en maakte op deze manier ook deel uit van de kampioenenploeg in 2018-2019. In totaal kwam hij 14 keer in actie voor blauw-wit.

Tripje naar het Waasland

Een vertrek drong zich op voor de intussen 21-jarige Jackers. Waasland-Beveren rook zijn kans en huurde de doelman voor een seizoen van de Genkenaren. In Oost-Vlaanderen slaagde Jackers erin om een vaste basisplaats te bemachtigen, maar toch werd het een seizoen om snel te vergeten. Door het coronavirus kon een degradatie juridisch nog wel afgewend worden. Ondanks de laatste plaats (na 29 speeldagen) kon de Limburger toch overtuigen en nam Waasland-Beveren hem definitief over. Maar dat kon de ploeg niet helpen om met een jaartje uitstel toch te moeten zakken. In de Challenger Pro League toonde de club zijn vertrouwen in Jackers door hem de aanvoerdersband te geven. Promoveren zat er evenwel niet in, en na 74 matchen in 3 seizoenen voor Waasland-Beveren kreeg Jackers de kans om terug te keren naar het hoogste niveau in België. Het was OH Leuven dat hem een reddingsboei gaf.

Op 08/05/21 speelde Jackers zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau in België.

Weer naar af