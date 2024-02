Simon Mignolet met dé schwalbe van de speeldag: "Hij heeft rechts pijn, maar wordt links verzorgd"

Met een blessure mag je nooit lachen, maar in Extra Time maakten ze zich toch vrolijk over de "blessure" van Simon Mignolet in de Brugse derby. Hierdoor kocht hij tijd voor zijn ploegmaat Thiago, die snel zijn schoenen kon wisselen. "Dit is een situatie waarvoor je eigenlijk een blauwe kaart zou moeten geven."