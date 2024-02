2 rode kaarten, dure missers en doordachte schoenwissel: een blik op de ongelukkige match van Igor Thiago

ma 19 februari 2024 09:04

Lang heeft de reality check niet op zich laten wachten voor Igor Thiago. In de week dat hij zijn toptransfer naar de Premier League versierde, eiste hij ook de hoofdrol op in de stadsderby tegen Cercle Brugge. Zij het in negatieve zin. "Het was een hectische week voor hem", verdedigde coach Ronny Deila zijn spits, die zich in amper 9 minuten twee keer liet uitsluiten. De baaldag van Thiago in beeld.

De droomweek van Igor Thiago heeft niet meteen een happy end gekregen. De Braziliaanse topscorer van Club Brugge verraste vriend en vijand woensdag nog met een transfer naar Premier League-club Brentford. Zijn prijskaartje: een duizelingwekkende recordsom van 37 miljoen euro. Dat Thiago niet meteen de rustigste week van zijn leven achter de rug had toen hij gisteren op het veld stapte tegen stadsgenoot Cercle Brugge, kon hij dan ook maar moeilijk verstoppen.



De diepe spits van blauw-zwart liet zowel in de eerste als de tweede helft een grote mogelijkheid liggen om te scoren. Twee keer mikte hij een open doelkans los over de goal. Niet van zijn gewoonte, zeker niet de laatste tijd. "Thiago heeft ons al zoveel doelpunten gegeven, vandaag wou het niet lukken. Dat kan gebeuren", nam Hans Vanaken zijn spits nog in bescherming. Ondertussen moest Simon Mignolet ook nog eens krampen veinzen en om een blessurebehandeling vragen om Thiago zo de kans te geven om van schoenen te wisselen. Dat hij zoekende was, werd zo opnieuw duidelijk.

Dubbele uitsluiting

Het is als spits ook gewoon niet gemakkelijk om tegen de stugge defensie van Cercle Brugge te spelen.



Maar wat je Thiago nooit kwalijk kan nemen, is zijn vechtlust. En ook tegen torens als Popovic en Daland deinsde de Braziliaan allerminst terug om het gevecht aan te gaan. Een hele wedstrijd lang was hij in een hevige strijd met het duo verwikkeld.



Al zou hij niet als winnaar uit die clash komen, integendeel. Na een opeenstapeling van enkele kleinere overtredingen kreeg Thiago net voor de rust de eerste gele kaart van de wedstrijd nadat hij zijn armen wild liet wapperen in een duel. En zich daarna inhouden, deed de Braziliaan niet meteen. Hij liep niet één, maar nog twee keer tegen een rode kaart aan. U leest het goed: twee (!) rode kaarten. Hoe dat kan? Wel, in de 88e minuut schoof scheidsrechter Lardot de tweede gele onder de neus van diepe spits van Club Brugge, die na een verkeerd balcontact nog doorging op Cercle-doelman Warleson. Maar toen hij al op weg was naar de kleedkamer, floot de VAR zijn tweede gele kaart terug. Op de herhaling was duidelijk te zien dat Thiago zich toch enigszins inhield.



Oef.

Het was dus allemaal wel wat veel om te dragen voor hem. Ronny Deila