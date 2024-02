Bewondering maar ook ongeloof na "vreselijke" wereldgoal Minda: "Iemand 90 meter laten lopen, dat mág niet"

De strafste sologoal van het seizoen is bij deze bekend. Cercle-talent Alan Minda deed alle monden openvallen in de derby door een héérlijke treffer te scoren. Bij Club sloegen ze zich wel voor het hoofd dat niemand aan de noodrem trok: "We moesten hem eerder neerhalen", vond Hans Vanaken.

"Een beauty", vond trainer Miron Muslic. "En totaal onverwacht. Oké, we zijn met onze snelheid gevaarlijk na corners voor de tegenstander, maar dit was een van Minda's beste goals ooit. De goal van het jaar voor ons."

In schril contrast met de bewondering in het Cercle-kamp stond het ongeloof bij Club. Want hoe kon Minda in hemelsnaam zo makkelijk het veld oversteken? Skov Olsen, Nusa én De Cuyper lieten na om aan de noodrem te trekken.

In de mixed-zone knikte Maxim De Cuyper instemmend: "Voor mij is het simpel: je moet daar een kaart nemen voor de ploeg en Minda sneller neerhalen", aldus de flankverdediger.



"Dan is er niks aan de hand. Het is frustrerend, want buiten dat moment heeft Cercle niks gecreëerd. Of het een factor was dat er twee aanvallers meeliepen? Een verdediger had hem misschien gewoon gepakt, ja. Ik denk dat ze dat nu beseffen."

Op de persconferentie toonde coach Ronny Deila wel ook zijn bewondering voor de goal: "De speler deed het heel erg goed. Alleen is een van onze principes dat je de counter eruit moet halen als een tegenstander recht naar doel komt. Dit was veel te makkelijk. Op dat vlak was die treffer vreselijk om te zien.