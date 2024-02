Eind februari lijkt Club Brugge uitgeteld voor de titel, maar Deila verweert zich: "Het is géén crisis"

Veel boze blikken in Jan Breydel na de topper. Na de eerste thuisnederlaag in 6 jaar tegen aartsrivaal Anderlecht lijkt Club Brugge uitgeteld voor de titel. Onvermijdelijk richt de achterban zich dan ook naar trainer Ronny Deila. "Maar voor mij is het geen crisis", verdedigde de Noor zich.

"Ik begrijp dat sommige mensen het zo zien, maar dat komt omdat de club uit een succesvolle periode komt - met 4 titels in 5 jaar. Vorig jaar liep het niet zoals verwacht. Dit is dan ook niet dezelfde kern als voorheen. We hebben veel jong talent dat naar voren moet komen."

Op de persconferentie na de topper tegen Anderlecht kreeg trainer Ronny Deila dan ook de evidente vraag of het nu crisis is in Brugge.

Eind februari is dat, ondanks een halve finale in de beker en Europese overwintering, toch een ontnuchterende vaststelling gezien de kwaliteit die er bij blauw-zwart rondloopt.

"Maar ik geloof dat dit team een toekomst heeft. Alleen is er tijd nodig om je te ontwikkelen. Weet je, het is één ding om je te laten zien als 18-jarige, maar presteren onder verwachting is nog iets anders."

"Kijk, van een ploeg mag je altijd hard werk en toewijding verwachten. Maar daar kan ik niks slechts over zeggen. De groep doet alle dagen wat nodig is. Zijn de resultaten niet goed genoeg? Oké, dan ben ik de schuldige. Geen probleem voor mij - ik kan in de spiegel kijken."

We moeten samen sterk blijven, er is nog veel om voor te spelen.

We moeten samen sterk blijven, er is nog veel om voor te spelen.

Deila sloot zijn persconferentie af met de persoonlijke vaststelling dat Club nooit de mindere was in wedstrijden tegen de topclubs.

"Iedere match was het in evenwicht", blikte Deila nog eens terug op de resultaten van de voorbije maanden.

"Tegen Union 3 keer - alleen in de eerste match waren ze veel beter. Op bezoek bij Anderlecht (1-1) was het even. Tegen KAA Gent was het ook 3 keer in evenwicht. Er zijn nu eenmaal veel goeie ploegen in België."

"Vandaag is een zware dag, maar niks gaat één kant op in het leven. Het laatste dat we nu moeten doen, is medelijden tonen met onszelf en elkaar zaken verwijten. Dan wordt het pas slecht. En ik denk dat dat al eerder gebeurd is binnen deze club. We moeten nu samen sterk blijven, er is nog veel om voor te spelen."