Een blik op het heden en de toekomst bij Club Brugge: CEO Bob Madou beantwoordt 10 sleutelvragen in zijn eerste interview

Bob Madou (42) deinst niet terug voor een uitdaging. Gelukkig maar. De kersverse CEO van Club Brugge kreeg het roer in handen tijdens een rumoerige periode met veel vraagtekens. Hoe kijkt de nieuwe sterke man naar het heden en de toekomst van blauw-zwart? In zijn eerste grote interview legden we hem 10 sleutelvragen voor.



First things first. Hoeveel spanning zit er op de match van vanavond tegen Union?

"Er zit altijd spanning op. En het is nog spannender wanneer je juist van Anderlecht verloren hebt. Maar dat is niet nieuw. Kijk, de ambities van Club zijn altijd dezelfde: prijzen winnen en Europees voetbal spelen. En het liefst dan ook nog eens goed doen in Europa. De realiteit is dat die match tegen Union daar nu de beste kans op is. Dus natuurlijk zit er spanning op die wedstrijd."



Leg eens de vinger op de wonde: hoe komt dat Club zo beginnen te kwakkelen is?

"We moeten durven te zeggen dat de Belgische voetbalcompetitie competitiever geworden is. Dat heeft een aantal oorzaken. We moeten in de eerste plaats altijd naar onszelf kijken. We hadden het zelf beter kunnen doen. Daarnaast zijn er nog clubs die zichzelf gevonden hebben en waar het aan het lukken is. Óf al gelukt is."



"Kapitaalsinjecties hebben daartoe bijgedragen, los van hun interessante werking. Dan spreek ik over Antwerp en Anderlecht. Voorts moeten we zeer veel respect hebben voor wat Union doet. Omdat het helder is wat hun spelstijl is, wat ze willen, welke spelers ze daarvoor nodig hebben én het feit dat ze dat 3 jaar op rij met telkens een andere coach kunnen brengen."



"Die samenloop heeft ervoor gezorgd dat wij in een competitievere omgeving zitten. Aan ons om daarmee om te gaan."



Durf jij te zeggen: we hebben zelf ook slecht gewerkt? Want financieel zijn jullie nog steeds de slagkrachtigste club in België én er is kwaliteit in de kern.

"Ik weet niet of we de slagkrachtigste zijn. Wel dat we op zijn minst de gezondste zijn. Daarom dat ik er ook van overtuigd ben dat het een kwestie van tijd is vooraleer we opnieuw doen wat we - en ook onze fans - allemaal willen: dingen winnen."



"Het model van Club heeft ambities: winnen én daarnaast financieel gezond zijn, zodat we duurzaam kunnen blijven. Grote kapitaalinjecties zijn daar geen onderdeel van. En nogmaals: als je in drie competities zit en er gebeurt zoveel op een seizoen, dan kan je daar op heel veel momenten dichtbij en ver vanaf zijn. Maar er is in het voetbal niet één fout die alles bepaalt."



"En kijk, natúúrlijk vind ik dat dat we een kwalitatieve kern hebben. Maar ik ga geen uitspraken doen over de spelersgroep, over het tactische of over de spelstijl. We zijn daar met voldoende mensen intern over bezig. Mijn rol is om Club te doen evolueren - en dat hoeft geen revolutie te zijn."



We hebben het volle vertrouwen in de coach en zijn technische staf en de manier waarop zij de wedstrijd tegen Union zullen aanvangen. Bob Madou

Staat Ronny Deila straks ter discussie als er niet gewonnen wordt van Union?

"Ik lees dat altijd, de coach staat ter discussie of niet ter discussie. We hebben het volle vertrouwen in de coach en zijn technische staf en de manier waarop zij de wedstrijd tegen Union zullen aanvangen. Voor de rest denk ik niet dat ik voorafnames moet doen."



"We spelen volgende week ook Conference League - een competitie die snel uitgroeide tot een geloofwaardige op vlak van kwalitatief Europees voetbal. We hebben daar ambities in. Net zoals in de beker. En uiteraard ook in de competitie."



"Daar hadden we uiteraard liever op een betere plaats gestaan, maar ik voel me vandaag niet geroepen om uitspraken te doen over wanneer we welke analyse over de trainer zullen maken."



Wie maakt nu eigenlijk de evaluatie van de trainer, na een match zoals tegen Anderlecht? Club heeft geen sportief directeur en Vincent Mannaert is hier niet vaak meer.

"Eerst en vooral: de trainer maakt - net zoals elke professionele trainer - zijn eigen analyses. En het spreekt voor zich dat wij daarover praten met hem als club. Ik doe dat, Bart Verhaeghe en ook de mensen van onze Raad van Bestuur. Ik heb nu niet het gevoel dat het ons op dit moment aan kwaliteit ontbreekt om de finale van de beker te halen." "Maar het spreekt wel voor zich dat we in een soort evolutie zitten met de club. Wetende dat ik deze rol opneem sinds begin januari en dat we een helder plan hebben over hoe we dat in de toekomst willen doen. Maar als je in dit gebouw rondkijkt, dan weet je dat we genoeg expertise in huis hebben en spelers die goed genoeg zijn om te weten wat we moeten doen."

"Als je naar de werking van het sportieve bij een voetbalclub kijkt, zijn er drie dingen heel belangrijk. Het eerste is wat ik noem: management, planning en organisatie van veel mensen. Dan heb ik het over het sportwetenschappelijke, het team rond het team, de data en technologie, het organisatorisch en de logistiek. Dat zal Maarten Dedobbeleer, net zoals het voorbije anderhalve jaar, in handen nemen."



Als een buitenlander het cv van Dévy Rigaux zou hebben, zou je zeggen: 'Wauw, dat is een straffe'. Bob Madou

"Het tweede is alles met betrekking tot transfers en recruitment. In een zomermercato bij Club mag je spreken van 40 à 50 dossiers - van het verlengen van een jeugdspeler tot het vinden van een nieuwe spits. Dat is een zeer groot volume. Die verantwoordelijkheid gaan we geven aan Dévy Rigaux, iemand die een aantal jaren zeer nauw samenwerkte met Vincent. Hij heeft intussen een zeer straf netwerk uitgebouwd en een zeer dominante rol gespeeld in veel succesvolle inkomende én uitgaande transfers. Als een buitenlander zijn cv zou hebben, zou je zeggen: 'Wauw, dat is een straffe'."



"En dan heb je nog een derde rol, wat je het technisch directeurschap kunt noemen. Zo iemand staat voor het bewaken van de cultuur van Club Brugge. Hij moet een klankbord zijn van een coach één op één, de kleedkamer kennen en graag ook het Belgisch voetbal. En tegelijk voldoende senioriteit en echte voetbalinhoud bezitten, zodat een trainer hem gelooft. Dat is een profiel dat we vandaag niet hebben, maar we wel snel zouden willen."



De komst van Michel Preud'homme was als technisch directeur ooit een keerpunt. Mag de volgende iemand zijn met hetzelfde gewicht en dezelfde persoonlijkheid? Of liever iemand die zich schikt in het nieuwe organigram?

"Het moet iemand zijn waarvan je overtuigd bent dat hij kan bijdragen wat hij moet bijdragen. Weet je, we hebben vandaag in deze organisatie zoveel mensen met kwaliteit... Die moet je durven te vertrouwen en een verantwoordelijkheidsgevoel geven."



"We zitten momenteel totaal niet in een omgeving waarin we denken: 'We weten niet meer wat we moeten doen, kun jij dat eens komen oplossen?' Eerlijk: dat is niet de analyse die ik vandaag heb. Maar mag het een hele goeie zijn? Heel graag, hé."



"Dit is mijn eerste interview in wat men een nieuw tijdperk noemt. En natuurlijk had ik dat liever gegeven zonder 20 punten achter te staan op de leider, maar ik hoop dat mensen begrijpen dat ik naar de toekomst kijk. En samen met iedereen die er momenteel is in een gezonde clubstructuur wil werken. Ik kan geen grote voorafnames doen aan de keuzes die we maken. We zijn nu vrij rustig."



Laat het ons ook eens hebben over de BeNeLeague. Toen jullie groot in België waren, wou Club zich oriënteren naar het buitenland. Hoe kijken jullie nu naar dat dossier?

"We maken ons sinds jaar en dag zorgen over de positie van het Belgisch voetbal in het internationale voetbal. Over het feit dat de laatste in de Premier League kan beginnen met 100 miljoen euro op zijn rekening dankzij het mediageld. Wij hebben daar een fractie van."



"Daarom hebben we gezocht naar manieren om zo competitief mogelijk te zijn in Europa. Dat geldt voor ons, maar ook voor andere Belgische ploegen en Nederlandse. Je ziet ondertussen ook evoluties in het Europees voetbal: de nieuwe Champions League, de Superleague..."



"Wij zoeken nog altijd naar manieren om mee te kunnen in Europa. Want we voetballen niet gewoon om in België te voetballen, maar ook om het Europees zo goed mogelijk te doen. Liefst van al in de Champions League. En anders is het in de Europa League of Conference League."



"En dan denk ik dat je daarin moet proberen om zo ver mogelijk te geraken. Onze ambitie is vandaag dus niet anders dan ze toen was. En wij hebben zeker nooit gesteld dat België te klein was voor ons."



Het Belgische voetbal staat wel voor een kantelmoment. Het competitieformat moet besproken worden én het TV-contract loopt af.

"Over het competitieformat hoop ik zeer helder te zijn. Eerst en vooral maken we ons zorgen over het aantal wedstrijden."



"Je moet weten: er zijn twee momenten cruciaal in een seizoen. Eerst en vooral de zomer, waar je een nieuwe kern samenstelt én je ondertussen jezelf moet kwalificeren voor een Europese groepsfase."



"Maar nu moet je bijna kiezen tussen die poules - wat financieel én op vlak van attractiviteit voor spelers belangrijk is - of een goede competitiestart."



"Na de winter moet je, als je de groepsfase doorkomt, eigenlijk alweer een keuze maken tussen Europa en de play-offs. Maar die laatste moeten je Europees voetbal bezorgen..."



"Ten tweede vinden we het zeer belangrijk om met Club NXT in de Challenger Pro League te spelen. Dat is belangrijk in ons model, belangrijk om goede spelers aan te trekken en speelkansen te geven. Je ziet veel ploegen met satellietclubs, maar wij hebben een goede situatie en hebben al bewezen dat we er zowel kwalitatief als commercieel - net als een aantal andere clubs - niet misstaan."



Of we als drukkingsmiddel overwegen om onze TV-rechten zelf te vermarkten? Ja, daarom hebben we ook voorbehoud gemaakt bij een collectieve verkoop. Bob Madou

"Ons derde punt: de mediagelden die er zijn zouden we verdeeld willen zien zodat ze reflecteren wie het meest toe bijdraagt. Wij denken dat wij, en een aantal andere clubs, veel bijdragen."



"En ons vierde en laatste item: een halvering ervaren we niet als sportief. Ik zeg dat liever nu we er 20 achterstaan dan toen we er voorstonden. Vanaf 2025, met het nieuwe mediacontract, is een momentum. Dat is hoe we er als club instaan."



"Of we als drukkingsmiddel overwegen om onze TV-rechten zelf te vermarkten? Ja, daarom hebben we ook voorbehoud gemaakt bij een collectieve verkoop. En of het ook een optie is om de Pro League te verlaten? Dat is vandaag niet aan de orde."

De vraag van 1 miljoen dan: hoe zit het met het nieuwe stadion? Jij woont dicht bij Jan Breydel ... Je hebt toch geen bezwaar ingediend tegen de plannen?

(lacht) "Neen, toch niet. Ze parkeren wel in mijn straat. Het is allemaal zeer complex. Elke kans die er is die ervoor zorgt dat we mogen bouwen, gaan we aangrijpen. Of het nu dit proces is of de tweede vergunning, die we hopen in juni te krijgen."



"Waar ik over 2 jaar sowieso wil staan? Als ik één iets mag kiezen: een stadionvergunning. We reizen heel Europa rond en zelfs in IJsland denk je dan: dit is een fijn stadion. Het kan overal. Vanaf het moment dat ook wij mogen bouwen, ga je een ongelofelijke dynamiek krijgen. Dan heb je iets om naar uit te kijken. Die impact is enorm."



Tot slot nog een persoonlijke vraag. Je hebt gezien wat de job van CEO bij Club Brugge doet met een mens. Waarom de beslissing om dit tóch te doen?