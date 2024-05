Anderlecht-vrouwen kloppen KAA Gent en wippen weer naar de leidersplaats

Na 8 speeldagen blijven ze nog met 2 titelkandidaten over: Anderlecht en Standard. Standard kegelde vanmiddag OH Leuven uit het titeldebat, Anderlecht gaf de leidersplaats maar enkele uurtjes uit handen. Na de 5-2-zege tegen KAA Gent heeft het weer een marge van 2 punten op de rivalen uit Luik.

Standard Luik kon na de zege in Leuven rustig afwachten hoe Anderlecht zou presteren tegen KAA Gent. Paars-wit begon overtuigend en kwam vliegensvlug op 1-0 dankzij Wijnants.

Een owngoal vlak voor de pauze van Tine De Caigny bracht Gent weer in de match en werd in Luik op gejuich onthaald, maar in de extra tijd zette Jacobs toch weer een Brusselse voorsprong op het bord.

Die werd meteen na de rust uitgebouwd tot 4-1 via De Neve en Delabre. De bezoekers prikten nog tegen, maar diep in de extra tijd werd de 5-2-eindstand vastgelegd vanaf de stip door Minnaert.

Anderlecht begint aan de laatste 2 speelrondes met een voorsprong van 2 punten op Standard.

De leider speelt nog tegen Club Brugge en ontvangt Racing Genk, Standard moet naar Gent en speelt op de slotspeeldag thuis tegen Club Brugge.