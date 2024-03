Tom Boudeweel over de Brugse malaise: "Het DNA van Club is zoek en de ploeg straalt geen voetbalvreugde uit"

vr 8 maart 2024 15:18

Club Brugge blaast al een heel seizoen warm en koud en gisteravond in de Conference League was het zelfs nog eens ijskoud: 2-1 op bezoek bij het bescheiden Molde uit Noorwegen. Onze voetbalcommentator Tom Boudeweel probeert de vinger op de Brugse wonde te leggen.

De spelers en coach Ronny Deila reageerden opvallend terneergeslagen na de ondermaatste prestatie bij Molde. "Ik hoorde ook dat Deila na de match stevig uitgehaald had in de kleedkamer, eigenlijk voor het eerst dit seizoen. De vraag is of dat nu nog impact heeft. Misschien had hij dat toch al eens vroeger moeten doen", zegt Tom Boudeweel. Toch wil onze voetbalcommentator zeker niet gezegd hebben dat alles de schuld is van Deila. "Hij heeft zeker zijn verantwoordelijkheid. Tegen Gent deed hij al rare vervangingen en ook gisteren maakte hij weer rare tactische keuzes tijdens de rust en schoof hij constant met zijn pionnen. Er zitten geen automatismen in." "Dat schroeft het vertrouwen ook niet op. Terwijl een groep in een neerwaartse spiraal net vertrouwen en stabiliteit nodig heeft. Na 45 wedstrijden en in de belangrijkste periode van het seizoen is het niet meer het moment om te gaan goochelen met tactische varianten die misschien niet zijn ingeoefend." "Maar je moet toch ook naar de groep kijken. Het loopt al langer slecht bij Club Brugge, al ongeveer 2 jaar. En in die tijd hebben er ook al verschillende profielen voor die groep gestaan met wie het niet gelukt is, terwijl de groep grotendeels hetzelfde gebleven is. Dus ik denk dat het probleem toch dieper zit dan alleen maar de trainer."

Het DNA van Club is al 2 jaar niet meer te zien. Er zit geen schwung en geen grinta in. Tom Boudeweel

Boudeweel merkt op hoe Club Brugge op een belangrijke tweesprong staat. "In zijn structuur moet het op zoek naar stabiliteit en de juiste puzzelstukken. En naar voetbalkennis. Als je wat er nu is in de balans legt met Vincent Mannaert, dan is het toch veel minder." "Club heeft nog altijd geen sportief verantwoordelijke. Je moet toch al eens naar volgend seizoen kijken, want je kunt niet nog eens een jaar aanmodderen zoals je nu al 2 seizoenen aan het doen bent." "Er is geen visie, geen strijdplan, geen variatie. Er zit geen schwung en geen grinta in. Het DNA van Club is al 2 jaar niet meer te zien. Er moet nu beslist worden waar ze naartoe willen en dan daarvoor de mensen aantrekken. Want zoals het nu evolueert, vrees ik dat Club Brugge verder zal blijven afglijden."

Vroeger had je de Vlaams-Nederlandse kern die voor continuïteit zorgde. Tom Boudeweel