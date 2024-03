Club-spelers opvallend aangeslagen na late tegentreffer, Deila woest: "Ik ben dit beu"

Wat een uppercut. Bij Club Brugge waren ze achteraf zichtbaar aangeslagen na de (zoveelste) dure tegengoal in de slotminuten. Hans Vanaken, Denis Odoi en vooral Maxim De Cuyper baalden: "Dit is al te veel gebeurd de laatste weken."

"Een 1-1 in Molde moet je normaal altijd houden - dan heb je een prima uitgangspositie beet. Maar dan lopen we op een domme counter en mag je achterin nooit 1 tegen 2 staan. Kijk, je mag aanvallen en voor die tweede goal gaan, maar dan moet je wel nog altijd met genoeg verdedigen. Dat gebeurde niet."

"Vooral omdat het weer in de laatste minuut gebeurt", baalde Hans Vanaken als eerste. "Het is ons al zó vaak overkomen dit seizoen... Het moet ergens aan liggen als het steeds terugkomt. Misschien begint het in onze hoofden te kruipen.

"Ik voel me deels verantwoordelijk, ja. Misschien had ik niet zo hoog moeten staan. Oké, er liepen nog dingen verkeerd, maar in de eerste plaats kijk ik altijd naar mezelf. Deze nederlaag komt toch hard binnen. Hopelijk kunnen we ons dit weekend herpakken en geven we over een week volle gas thuis tegen Molde."

"De laatste weken gebeurde het gewoon te vaak", zuchtte hij. "Het is gewoon dom van ons dat we die laatste goal zo weggeven."

En van alle Club-spelers was Maxim De Cuyper misschien nog het meest aangeslagen. De verdediger, die met een penalty voor de gelijkmaker had gezorgd, stond net niet met de tranen in de ogen.

Ook Ronny Deila was zichtbaar teleurgesteld dat zijn ploeg opnieuw een doelpunt weggaf in het slot: "Ik kan niet uitleggen hoe we dit verliezen, ik ben woedend. Ik ben dit beu, we hebben al zoveel wedstrijden naïef verloren op het einde. 1-1 is hier een prima resultaat, dan hadden we het thuis kunnen afmaken."

"Nu zetten we ons weer in dit soort situatie, we moeten eens stoppen met erover te praten en actie ondernemen. Er moet een reactie volgen", klonk het hard voor zijn spelers.

De Bruggelingen kregen dat laatste doelpunt tegen omdat er nauwelijks nog iemand aan verdedigen dacht. Net dat frustreert Deila: "Met 3 achteraan zou geen probleem moeten zijn, we gaan dan nog vol aanvallen terwijl we tevreden moeten zijn met de 1-1. We moeten hiervan leren, zoals ik al zo vaak gezegd heb."