LIVE: Standard eist de bal op na vroege goal van STVV

Er lijkt maar geen einde te komen aan het sukkelstraatje waarin Standard beland is. De Rouches konden een pover seizoen nog wat kleur geven in de Europe Play-offs, maar na 5 wedstrijden staan nog steeds 0 zeges op de teller. Komt daar vandaag verandering in tegen STVV? Volg het hier vanaf 18.15 uur.