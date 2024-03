Deila en zijn troepen halen opgelucht adem na "heel moeilijke week": "Dit doet zó veel deugd"

Er schijnen weer zonnestralen door de donkere wolken. Op het veld van Genk rechtte Club Brugge eindelijk de rug met een duidelijke 0-3. De opluchting was enorm, de crisis lijkt (even) afgewend. "Iedereen voelde dat we een heel erg moeilijke week beleefden. Dit doet dan ook zó veel deugd", geeft Maxim De Cuyper na de wedstrijd toe.

"En dat ik nu al aan 7 assists zit? Die kunnen me even gestolen worden. Het doet echt gewoon heel goed dat we gewonnen hebben."

"Natuurlijk voel je als groep dat we een hele lastige week hebben gehad", verklapt Maxim De Cuyper . "Zowel persoonlijk als voor de groep was het niet leuk."

Nét op tijd, zo lijkt. Want hoewel Deila vorige week nog verkondigde dat er geen crisis was bij Club, doen de opgeluchte reacties nu toch anders vermoeden.

De beelden van een stralende Ronny Deila na de deugddoende zege in de Cegeka Arena zeggen eigenlijk alles. Het zware weer dat boven Brugge hing, lijkt even helemaal verdwenen.

We mogen nu ook niet te snel alles positief inzien. Dit was gewoon een stap in de goeie richting.

De troepen van Deila kunnen dus even ademhalen. Al beseft Hans Vanaken dat Club nog niet is waar het moet zijn.

"Het doet heel veel deugd, zeker na de twee verliespartijen en de bekerexit. Maar we mogen nu ook niet te snel alles positief inzien. Dit was gewoon een stap in de goeie richting."

En net als ploegmakker De Cuyper weet de Brugse draaischijf dat die ommekeer geen wedstrijd later had moeten komen. "Of we Ronny's vel gered hebben? Dat moet je aan iemand anders vragen", antwoordt Vanaken ietwat ongemakkelijk.

"Wij doen gewoon ons uiterste best om het tij te keren als we in een moeilijke situatie zitten en dat kan alleen door te winnen. Dat hebben we vandaag gedaan."