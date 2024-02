Club Brugge aangeslagen na nieuwe dreun, Deila: "Onvergefelijk dat we op einde incasseren"

wo 28 februari 2024 23:21

Weer een rood kruis door een doelstelling. Club Brugge mag na de pijnlijke nederlaag in Union ook zijn meest haalbare prijs vergeten. "We moeten nu heel nederig zijn", zuchtte Hans Vanaken. En wat met Ronny Deila, op wie de druk nu nog wat groter wordt?

"Dit komt zwaar aan", sakkerde Hans Vanaken. "Voor de 1-0 van Union valt hebben wij twee goeie kansen via Thiago en Skov Olsen. (zucht) Dat zijn momenten die je moet pakken. En dan ziet de match er helemaal anders uit." Eigenlijk is het straf hoe het zo snel zo scheef is gelopen bij Club Brugge. Eind januari leek het dé grootste challanger van Union voor de landstitel te worden.



Nu is de kloof 20 punten én komt er geen trip naar de Heizel. "Het zag er lang niet naar uit dat het zo'n dip zou worden", besefte ook Vanaken. "We waren een tijd ongeslagen en nu verlies je op korte tijd 3 of 4 keer. Dan kun je niet anders dan clichés bovenhalen. Het is ook moeilijk om de vinger op de wonde te leggen. Maar als je ziet hoe wij soms punten laten liggen..." "We moeten nu heel nederig zijn. En kijken hoe we uit deze dip kunnen geraken om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten."

Ronny Deila: "We brengen onszelf in de problemen"

Voor Club-trainer Ronny Deila betekent de bekerexit weer een beetje minder krediet.



Wat een wederopstanding moest worden draaide uit op een nieuwe dreun. Na afloop was de coach dan ook zichtbaar aangeslagen. "Dit is een grote teleurstelling", aldus de Noor. "Het is ongelofelijk dat we hier verliezen. We geven het weg in de zestien: de match was in evenwicht, maar zij scoren terwijl wij onze kansen niet grepen. Ik ben ontgoocheld hoe we daarmee zijn omgegaan. En op het einde die verlengingen weggeven in extra tijd is onvergefelijk."

Er is nog veel om voor te vechten in de competitie en de Conference League. Ronny Deila