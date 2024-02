Union naar de bekerfinale! Ingevallen Sykes doet Dudenpark in 92e minuut ontploffen en stort Club Brugge dieper in crisis

Alle trauma's van de vorige ontmoetingen zijn even vergeten. Union staat na een onwaarschijnlijk slotoffensief in het slotkwartier in de bekerfinale. Amoura wiste de bonus van Club Brugge uit, vervolgens kopte Sykes in minuut 92 het volledige Dudenpark in extase. Voor het eerst in 110 jaar staat Union nog eens in een bekerfinale. En wat nu bij Club Brugge na deze nieuwe dreun?