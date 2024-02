Union-coach Blessin na nieuw succes: "Mijn spelers blijven me verbazen"

do 29 februari 2024 07:22

Union is een machine die op volle toeren draait en niet af te stoppen is. "Mijn spelers zijn echt on-ge-lofelijk", reageerde Alexander Blessin na de zege op Club Brugge in de halve finales van de beker. "Deze club voelt als een familie", sprak matchwinnaar Ross Sykes.

Onder Alexander Blessin blijft Union scoren op alle fronten. In de beker mag de club zich opmaken voor een eerste finale sinds 1914. "Ik heb het moeilijk om de juiste woorden te vinden", zei de Duitser na de zege op Club Brugge. "We waren lang aan mekaar gewaagd en leken een pingpongwedstrijd te spelen." Union flikte het weer met een doelpunt in de extra tijd. Blessin: "Mijn spelers zijn echt on-ge-lofelijk. Na een reeks intense weken en matchen doen ze het weer. Ze blijven me verbazen, ik ben erg trots. Elke keer gaan ze tot het uiterste." Op 9 mei staat Union in het Koning Boudewijnstadion. "Uiteraard wordt de bekerfinale een belangrijke wedstrijd. Wij spelen alleen maar belangrijke matchen", lacht Blessin.

Ross Sykes: "We blijven pushen"

Ross Sykes is de man die Union naar de finale kopte. "We verdienen dit zo hard", zegt de verdediger. "Het is een grote kans om een trofee te pakken, daar kijken we erg naar uit." Sykes maakte het verschil met zijn lengte in de extra tijd. "We zijn klaar om iedere match te gaan, we blijven pushen tot het einde", stelt de Engelsman die zich thuis voelt bij Union. "De hele club voelt als een familie."

Burgess: "Heerlijk voor iedereen van de club"

"We hebben de hele match gevochten en op het einde verdienden wij ook de zege", reageert boegbeeld Christian Burgess. "We hadden wat geluk toen die bal voor de voeten van Mo (Amoura, red) viel, maar die kansen moet je wel afmaken. Dit is heerlijk voor iedereen die verbonden is met deze club."

"Nu mogen we niet op onze lauweren rusten", waarschuwt Burgess. "In voetbal kan het snel keren. We moeten hard blijven werken en dan maken we altijd kans."