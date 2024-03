POLL: Haalt een Belgische club dit seizoen de finale van de Conference League?

Het is van Antwerp in 1993 geleden dat een Belgische club een finale van een Europese beker kon bereiken. Club Brugge en Union maken nog altijd kans om na meer dan 30 jaar in de voetsporen van The Great Old te treden, want zij staan allebei in de 1/8e finales van de Conference League. Zie jij het gebeuren dat een Belgische club het dit jaar tot in de finale schopt?