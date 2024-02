Europees sprookje van Union duurt voort na heerlijke stuntzege in Frankfurt

Weer een straf hoofdstuk in het sprookje van Union. De Brusselaars staan in de 1/8e finale van de Conference League na een knappe zege op bezoek bij Frankfurt. In Duitsland opende Puertas de score, invaller Eckert zorgde zelfs voor een ruimere marge. Een late aansluitingstreffer van Frankfurt kon niet meer voorkomen dat Union het aantal Belgische overblijvers in Europa verdubbelde.

De angstgegner van Duitse (sub)toppers.



Union dwong vorig seizoen al het nodige respect af in Leverkusen en Berlijn, en heeft zijn rol als vaandeldrager van het Belgische voetbal vanavond ook tegen Eintracht Frankfurt op grootse wijze bevestigd.



In zijn eigen beruchte en beroemde heksenketel pakten de Duitsers deze keer allerminst uit met een blitzstart zoals in de heenwedstrijd. Integendeel: het was Union - dat schijnbaar blaakte van het vertrouwen - die baas was over de bal.

Het kreeg niet alleen zijn zoekende tegenstander, maar ook het stadion bij momenten muisstil. Tekenend.



Oké, Union was niet meteen gevaarlijk en de gecreëerde kansen waren in de eerste helft eerder beperkt, maar aan alles was voelbaar dat de Belgische leider nog iets achter de hand had.

En meteen na de pauze kreeg die veelbelovende voorbode dan ook zijn climax. Amper een minuut in de tweede helft dribbelde Amoura de bal tot bij Puertas, die het openingsdoelpunt in de korte hoek draaide. Tien minuten voor het einde knalde invaller Eckert de bevrijdende 0-2 op het bord.



Boeken toe? Wel, in de 87e minuut zorgde Ebimbe met een plotse buffelstoot nog voor de aansluitingstreffer en een zenuwslopend slot, maar Union was zoals gewoonlijk niet uit zijn lood te slaan.

Waar velen zich naar het einde van het seizoen slepen, ziet de toekomst er voor de Belgische leider - die nog op drie fronten actief is - steeds mooier uit. En de vraag moet gesteld worden: hoe ver geraakt dit Union in de Conference League?