Union blijft ook zichzelf verbazen met nieuwe Europese stuntzege: "Ik ben er sprakeloos van geworden"

Wie stopt dit Union af? De ploeg van Alexander Blessin leeft momenteel op een roze wolk. In de competitie ongenaakbaar, in de beker gekwalificeerd en ook Europees mag het blijven dromen na een nieuwe stuntzege tegen Eintracht Frankfurt. "Het is een plezier om op het veld te staan met deze ploeg", blijven de Unionisten gewoon voortdenderen.

"Ik kan het moeilijk geloven, maar dit is echt een verdiende overwinning en kwalificatie. Hoe wij het merendeel van deze twee wedstrijden tegen een groot Bundesliga-team - dat vooraf als uitgesproken favoriet werd genoemd - gecontroleerd hebben, geeft me echt een voldaan gevoel."

Dat was ook vanavond tegen Eintracht Frankfurt opnieuw het geval. Nog meer dan de kwalificatie an sich, was de zelfzekere manier waarop Union zich presenteerde bewonderenswaardig.

Of het nu in de Belgische competitie, de Belgische beker of de Conference League is: wanneer Union op het veld stapt, staat er iets te gebeuren.

"Het was echt genieten vandaag", vertelde ook een dolgelukkige Alessio Castro-Montes, die zichzelf bij Union blijft heruitvinden. "Het is een plezier om op het veld te staan in deze ploeg."

"We hadden het vooraf nog tegen elkaar gezegd: ook al zouden we hier ten onder gaan, dan moest en zou het tenminste met óns voetbal zijn. Dat hebben we ook wel getoond, vind ik. We speelden zonder vrees en weigerden ons te verstoppen achter de omstandigheden."

De onverschrokkenheid waarmee Union vanavond complexloos voetbalde in de beruchte heksenketel in Frankfurt, werd ook nog verpersoonlijkt door Noah Sadiki - die als jonge middenvelder voor de leeuwen werd gegooid.



"Gelukkig had ik honger, hé", knipoogde hij al grappend.

"Neen, serieus. We waren als ploeg echt heel gedreven. En meteen kregen we ook het gevoel dat we de kwaliteiten hadden om tegen dit team door te stoten. Ik ben blij dat we dat ook getoond hebben."

"En nu iets eten, want ik heb eigenlijk echt honger van al dat lopen (lacht)."