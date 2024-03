Moet bekerfinale straks uitgesteld worden? Europees succesparcours Union zet kalender onder druk

Het droomseizoen van Union kende woensdag een zoveelste hoogtepunt. De competitieleider plaatste zich na een spannend slot tegen Club Brugge voor het eerst in 110 jaar voor de bekerfinale.

De Brusselaars zijn zo nog actief op drie fronten: in de competitie, in de beker én in Europa. In de Conference League wipte het immers de Duitse subtopper Eintracht Frankfurt op weg naar de achtste finales.

Dat succesparcours zorgt wel voor een slopend programma voor Union én zet bovendien opnieuw druk op de Belgische voetbalkalender.

Als Union zich zou plaatsen voor de halve finales in de Conference League moet de bekerfinale immers verplaatst worden, want de terugwedstrijd van die halve finales vindt plaats op 9 mei, dezelfde datum als de bekerfinale.