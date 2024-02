Antwerp doet wat moet op de Bosuil: bekerhouder zet KV Oostende makkelijk opzij op weg naar Heizel

do 29 februari 2024 22:38

Antwerp einde 3 - 0 KV Oostende KVO einde 1 - 1 ANT 17' - Doelpunt - George Ilenikhena (1 - 0) 27' - Doelpunt - Zeno Van Den Bosch (2 - 0) 62' - Verv. David Atanga door Robbie D'Haese 62' - Verv. Ewan Henderson door Daniel Perez 64' - Geel - Sieben Dewaele 71' - Verv. Brent Laes door Cederick van Daele 71' - Verv. Alfons Amade door Maxime D'Arpino 71' - Verv. Jacob Ondrejka door Jurgen Ekkelenkamp 77' - Verv. Vincent Janssen door Victor Udoh 83' - Geel - Daniel Perez 89' - Doelpunt - George Ilenikhena (3 - 0) 90+2' - Verv. Alhassan Yusuf door Eliot Matazo 90+2' - Verv. Toby Alderweireld door Soumaïla Coulibaly Croky Cup - speeldag 2 - 29/02/24 - 20:46 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 17' George Ilenikhena 17' George Ilenikhena 1 - 0 27' Zeno Van Den Bosch 27' Zeno Van Den Bosch 2 - 0 89' George Ilenikhena 89' George Ilenikhena 3 - 0

Opdracht volbracht. Antwerp heeft een einde gemaakt aan het bekersprookje van KV Oostende. De bekerhouder was een maatje te groot voor de tweedeklasser. Ilenikhena (2x) en Van Den Bosch zorgden voor duidelijke cijfers. De fans van The Great Old kunnen zich nu al verlekkeren op het titanenduel met competitieleider Union.



Antwerp - KV Oostende in een notendop:

Sleutelmoment: Nog voor het halfuur is de return gespeeld. Zeno Van Den Bosch kopt de tweede Antwerpse treffer tegen de touwen. De fans op de Bosuil kunnen het Koning Boudewijnstadion dan al ruiken.

Man van de Match: Antwerp toonde vanavond dat het collectief gewoon twee klassen te sterk was voor KVO. Met twee belangrijke goals kroonde George Ilenikhena zich wel tot matchwinnaar.

Titel verlengen? Antwerp mag zich voor het tweede jaar op rij opmaken voor een trip naar het Koning Boudewijnstadion. Als het ook zijn titel kan verlengen in de Beker, slaagt het daarin als eerste ploeg sinds Club Brugge anno 1996.

Het type wedstrijd waarin de titelverdediger enkel kan verliezen.

De makke prestatie van Antwerp aan de kust zorgde drie weken geleden voor frustraties bij de spelersgroep. Uitgerekend Jelle Bataille (ex-KVO) noemde het gelijkspel "een beschamende vertoning". Toch twijfelde niemand aan de kwalificatie in de return op Bosuil, een absolute must. Bataille toonde zich - net als een listige en slimme Janssen - erg bedrijvig in de openingsminuten. Hij sprintte en combineerde erop los, maar een knokkend KV Oostende bleef overeind na de eerste aanvalsgolf. Niet op een voorzet van de rechtsachter, wel op stilstaande fase zorgde Ilenikhena dan toch voor de voorsprong. De spits reageerde het snelst op een verloren bal na hoekschop en trapte de 1-0 in doel.

Tien minuten later kopte Van Den Bosch al de tweede treffer voorbij Gabriel. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg, die een klasse te sterk was voor Oostende.

Met anderhalf been op de Heizel controleerde Antwerp de wedstrijd tot aan het laatste fluitsignaal. De laatste stuiptrekkingen van de tweedeklasser werden vakkundig weggewerkt om het ticket richting finale te verzekeren.

Ilenikhena verwende de thuisaanhang in het slot met een buffelstoot voor 3-0. Enkel het uitvallen van Vincent Janssen met een (lichte?) blessure was de enige smet op de perfecte avond.

Net als vorig jaar mag Stamnummer 1 zich opmaken voor de eindstrijd. In mei wacht met competitieleider Union wel een tegenstander van formaat.

"Antwerp paar maten te groot"

Jamath Shoffner (trainer KVO): "We wisten dat het een moeilijke opdracht zou worden. Je merkte het verschil. Antwerp was net iets sneller op elke bal, in elk duel. Toch ben ik trots op mijn jongens dat ze bleven knokken. Nu is het zaak om het behoud te verzekeren in de competitie. Ik moet de supporters bedanken dat ze hier zo talrijk aanwezig waren."

George Ilenikhena (Antwerp): "Ik ben heel tevreden met mijn twee doelpunten. De bekerfinale is een belangrijk doel, net als de Champions' Play-off halen. We hebben ons nu geplaatst voor de eindstrijd, de volgende stap is winnen."

Robbie D'Haese (KV Oostende): "Ik denk dat je zag dat Antwerp gewoon veel beter was dan wij. Als je twee goals slikt op stilstaande fase, wat normaal gezien onze sterkte is, weet je dat het lastig wordt. Thuis kregen we ook druk te verwerken, maar slikten we die tweede goal niet. We hebben alles gegeven, dus kunnen onszelf niets verwijten. Ik gun het Jelle Bataille, hij is mijn beste vriend."