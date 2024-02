Union ontmoet Fenerbahçe en Batshuayi, Ronny Deila trekt met Club naar Noorwegen in 1/8e finales

Alweer een mooie affiche in het vooruitzicht. Union mag zich na zijn stunt in Frankfurt opmaken voor de Turkse topclub Fenerbahçe. De Brusselaars zullen Rode Duivel Michy Batshuayi moeten afstoppen. Ronny Deila kijkt op zijn beurt uit naar de trip richting Noorwegen. Blauw-zwart treft Molde in de 1/8e finales van de Conference League.