"Een van zwakste én een van strafste prestaties dit seizoen": de balans van de Belgische clubs in Europa

vr 23 februari 2024 07:07

1 op 2 voor de Belgische ploegen in de tussenronde van de Conference League. Terwijl KAA Gent zich verslikte in een op papier haalbare tegenstander zorgde Union voor een zoveelste Europese stunt. Onze commentator Tom Boudeweel zag de twee wedstrijden en maakt de analyse.

Wil je eerst het goede nieuws, of het slechte nieuws? Bij de keuze voor dat laatste beginnen we bij KAA Gent, dat Club en Union niet vergezelt in hun Europese avontuur. Maccabi Haifa moest een haalbare kaart vormen voor de Buffalo's - ook al verkeren ze in vormcrisis. Geblesseerde spelers en voortaan permanente afwezigen zorgden voor een ander verhaal. "Als de twee regisseurs - Kums en De Sart - er niet bij zijn, verliest Gent nog meer kwaliteiten", opent radiocommentator Tom Boudeweel zijn analyse. "Kwaliteit die je in de winter ook al kwijtgeraakt bent." Dat gebrek aan kwaliteit brak de Oost-Vlamingen zuur op. Combinatievoetbal was nauwelijks te zien. De thuisploeg koos voor lange voorzetten vanaf de flank. "Maar als je naar de cijfers kijkt van de huidige wingbacks dit seizoen, is er geen constante in de prestaties. Brown gaf in 30 matchen nog maar 1 assist en ook Samoise wisselt hoogtes en laagtes af." "Het enige lichtpuntje was inbreng van Tibe De Vlieger", meent Boudeweel.

Als de voorzetten goed kwamen, was er geen kopbalsterke spits. Tom Boudeweel

Niet alleen de kwaliteit in de passing was een euvel bij Gent, oordeelt onze commentator. "Want als de voorzetten dan goed kwamen, was er geen kopbalsterke spits om ze af te maken. Depoitre was al opgegeven na het uur, want hij speelde een zwakke wedstrijd." En dus rijst de vraag: moest Gent deze winter niet voor een zekerheid in de spits gaan na het vertrek van Orban en Cuypers? "Nilsson - op verlanglijst van Hein Vanhaezebrouck - van Union kwam niet, Tissoudali worstelt met vertrouwen én de bal sinds terugkeer Afrika Cup." "Ik had verwacht dat Vanhaezebrouck een van zijn grote verdedigers Alderweireld-gewijs in de spits zou droppen. Maar ook dat gebeurde niet." En dus luidt de conclusie: Gent heeft te weinig voor dreiging gezorgd om zijn kwalificatie zelf af te dwingen. "Op basis van het laatste halfuur moet je doorstoten", voegt Boudeweel wel toe. "Ondanks een van de zwakste prestaties in Europa, met een uur zonder tempo en creativiteit. Dat laatste heeft - nog maar eens - te maken met de afwezigheid van Kums en De Sart."

Tarik Tissoudali zoekt naar zijn oude vorm.

Straf, straffer, Union

Over naar het zoveelste sprookje van Union, dan maar. Straf. Op niet veel andere manieren kun je de stuntzege tegen Eintracht Frankfurt niet omschrijven. Daar gaat onze radiocommentator mee akkoord. "Europa is altijd een ander niveau, zeker buitenshuis. Het is erg knap dat de Brusselaars het kunnen tegen de nummer 6 in de Bundesliga." Niet dat Union aan zijn proefstuk toe is: "Vorig jaar toonde het zich ook tegen twee Duitse ploegen - Leverkusen en Union Berlin. Maar ze doen het nu nog eens met opnieuw een nieuwe ploeg." "Dat maakt het een van de strafste prestaties van het seizoen", oordeelt Boudeweel. "De match tegen Liverpool was ook straf, maar dit had niemand echt verwacht in de heksenketel van Frankfurt."

Union toont opnieuw dat het supercool kan blijven en heel volwassen de strijd aangaat. Tom Boudeweel

Wat we niet mogen vergeten: na 10 minuten in Sint-Gillis stond de ploeg 0-2 in het krijt. "Union toont opnieuw dat het supercool kan blijven en heel volwassen de strijd aangaat." Vier Belgische treffers later kegelt het een Duitse subtopper uit Europa. Dat moet een boost geven voor de titelstrijd in de Jupiler Pro League, toch? "Natuurlijk is dit fantastisch voor het team, maar Union heeft die boost niet nodig", haalt Boudeweel zijn schouders op. "Net omdat ze al op zo’n hoog niveau zitten van zelfvertrouwen en strijden voor elkaar."

"En dat het twee extra matchen moet spelen? So what, Alexander Blessin roteert wel. Vanhoutte en Lazare heeft hij achter de hand en ook Sadiki viel enorm mee op het middenveld. En met Balder Berckmans hebben ze een geweldige physical coach." Nu rest enkel nog de vraag hoelang het sprookje van Union kan blijven duren. "Op papier kunnen ze veel sterkere tegenstanders treffen, maar er zijn ook veel teams - zoals PAOK, Pilzen en Maccabi Tel Aviv - waartegen ze toch een kans maken", besluit Boudeweel. Afwachten wat er straks uit de trommel valt voor de Brusselaars.