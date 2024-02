Einde van het Europese avontuur voor KAA Gent: Buffalo’s bijten tanden stuk op tienkoppig Maccabi Haifa

Lior Refaelov is de opvallendste "Belgische" naam bij Haifa. De Gouden Schoen van 2020 speelde 12 jaar in België bij Club Brugge (2 titels, 1 beker), Antwerp (1 beker) en Anderlecht. De kers op de taart was de Gouden Schoen bij Antwerp.



"Ik heb hier heel veel goede jaren beleefd met mooie herinneringen", zei Refaelov op de persconferentie daags voor de partij. "België is naast Israël een beetje mijn thuis. Maar dat speelt morgen in geen geval mee."



"Ik wil absoluut winnen en doorstoten naar de volgende ronde. Na de 1-0 uit de heenwedstrijd zijn wij misschien licht in het voordeel, maar ik schat onze kansen in op fiftyfifty."



"Elke speler van ons team is er klaar voor. Ik probeer elke wedstrijd opnieuw het beste van mezelf te geven en dat ga ik nu ook doen."