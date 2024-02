"Dit was de Union-stijl": coach Blessin geeft bevlogen speech aan spelers na gelijkspel

vr 16 februari 2024 06:07

Union heeft opnieuw een straffe stoot uitgehaald in Europa. De leider haalde tegen Eintracht Frankfurt in de gekende stijl een 0-2-achterstand op. Coach Alexander Blessin gelooft zo nog volop in de overlevingskansen van zijn team: "We kunnen Frankfurt zenuwachtig maken."

"De tweede helft hebben we volgens de Union-stijl gespeeld", reageerde coach Alexander Blessin na het gelijkspel tussen Union en Frankfurt. Union kwam al vroeg 0-2 achter, maar overklaste de Duitsers in de tweede helft en maakte nog verdiend gelijk. "Zo willen we spelen en zo willen we de fans ook mee krijgen." Het zijn woorden die de oefenmeester tegen zijn spelers zei na de wedstrijd en voor de camera's nog eens herhaalde. In de eerste helft liep het minder. "Een koude douche", zegt de coach. "Met individuele fouten tegen hun snelle spelers deelden we cadeaus uit, maar we hebben weer ongelooflijk gereageerd." "De 1-2 gaf ons een boost en na de rust zijn we moedig blijven spelen en hebben we Frankfurt bij momenten in de problemen gebracht." "De 2-2 was niet meer dan verdiend en Gustaf (Nilsson, red) had zelfs kansen om de 3-2 te maken."

We zullen het niet erg vinden als we doorstoten. Alexander Blessin