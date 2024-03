90 minutes voorspelt "cruciaal eerste kwartier" tegen Molde: "Om stadion helemaal mee te krijgen"

Een zege tegen OHL creëerde wat ademruimte, maar vanavond is het alweer van moeten voor Club Brugge. Tegen Molde heeft het een scheve situatie recht te zetten en dat doen de mannen van Deila volgens het 90 minutes-panel maar best vanaf minuut 1. "Het stadion moet nog eens ouderwets achter de ploeg."

Ook om de achterban wat te bedaren, is een zege broodnodig. "Het was opvallend hoe snel en hoe hard de Club-fans begonnen te fluiten", zag Joris Brys in de partij tegen OHL. Hun geduld raakt dus stilaan op.

"En toch verwacht ik nu echt een reactie", blikt de analist vooruit op de clash met Molde. Daarin hebben de Bruggelingen hoe dan ook wat goed te maken. In Noorwegen ging Club in het absolute slot nog kopje-onder na naïef verdedigen.

Filip Joos snijdt het thema "Europees voetbal" met duidelijke taal aan in de nieuwste podcastaflevering van 90 minutes. Blauw-zwart mocht afgelopen weekend dan wel 3 punten bijschrijven, erg sprankelend was het nog steeds niet.

Dat het Jan Breydelstadion kan kolken, staat vast. "Maar daarvoor moeten ze wel spelen zoals tegen Besiktas", grijpt Joos naar een voorbeeld.

"Of zoals tegen Union in de eerste wedstrijd voor de Beker", pikt Sam Kerkhofs in. "Dat zijn referentiematchen en dan is het publiek direct weer mee."

En het panel gelooft ook daadwerkelijk in zo'n prestatie. "Als het een beetje zou draaien, staat deze ploeg helemaal bovenaan", toont Joos zich overtuigd van de individuele kwaliteiten in het team.