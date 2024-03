"Mijn hart brak, maar alles kan nog": 90 minutes steekt onfortuinlijke Luca Oyen een hart onder de riem

De voetbalgoden zijn Luca Oyen voorlopig niet gunstig gezind. Het toptalent van Genk kwam na een lange revalidatie opnieuw boven water de laatste weken, tot het noodlot opnieuw toesloeg. Oyen scheurde weer zijn kruisband af, ditmaal aan z'n andere knie. Ook bij 90 minutes was er medelijden voor de onfortuinlijke middenvelder, al hoeft dit niet het einde te zijn: "Victor Boniface heeft hetzelfde meegemaakt."

Het zit niet mee voor Luca Oyen.

De 20-jarige middenvelder van KRC Genk was sinds korte tijd weer op topniveau, nadat hij bij de start van vorig seizoen een zware kruisbandblessure had opgelopen. Jammer genoeg voor Oyen overkwam hem in de wedstrijd tegen Standard nog eens hetzelfde, deze keer aan zijn andere knie.

In 90 minutes stonden ze uitgebreid stil bij de blessure van het Genkse toptalent:

"Wat met Oyen gebeurde, was heel erg. Mijn hart brak", steekt Daan Heymans van wal.

"Hij was net enkele maanden terug en kreeg volop kansen van Vrancken. Je zag hem in tranen zitten en dan voel je het direct. Het is ook zijn andere knie, de kans dat dat gebeurt, ligt hoger als je al een kruisbandblessure hebt gehad."

Joris Brys maakt zich zorgen over de verdere carrière van de spelverdeler: "Is de kans ook niet groot dat hij na twee kruisbanden niet meer op niveau geraakt?"

Dat is niet noodzakelijk het geval, weet Heymans: "Joris Kayembe heeft er zelfs drie gehad, dus dat hoeft niet per se zo te zijn. Tuur Dierckx trouwens ook."