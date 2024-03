Drama voor Luca Oyen: toptalent van Racing Genk lijkt opnieuw zware knieblessure op te lopen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een bijzonder slecht teken, want het jeugdproduct van de Limburgers heeft all een voorgeschiedenis met zijn andere knie. Op de openingsspeeldag van vorig seizoen liep Oyen een zwaar kruisbandletsel op tegen Club Brugge. Hij stond toen 8 maanden aan de kant.

Net nu Oyen weer regelmatig in de basis stond, slaat het noodlot weer genadeloos toe.



Zijn ploegmaats en trainer Wouter Vrancken hadden meteen troostende woorden over voor de aangeslagen Oyen.

Het is nu wachten op de resultaten van de medische onderzoeken, maar bij Genk vrezen ze voor een lange onbeschikbaarheid. "Het is afwachten wat de scan morgen zegt", aldus Vrancken achteraf. "We hopen dat het meevalt, maar het ziet er jammer genoeg niet goed uit."