Luca Oyen is weer 8 maanden out met nieuw kruisbandletsel

ma 11 maart 2024 10:25

De vrees van de hele Genk-familie is uitgekomen. Luca Oyen (20) heeft dezelfde knieblessure opgelopen als begin vorig seizoen. Waar hij toen de voorste kruisband links afscheurde, gebeurde dat gisteren tegen Standard rechts. Genk deelde vanochtend mee dat de flankaanvaller weer minstens 8 maanden out is.

Een scan bevestigde vanochtend de ernst van de blessure. Gisteren werd het na een half uur plots stil in de Cegeka Arena. Bij een onschuldige controle verdraaide Luca Oyen zijn rechterknie.



Het Genkse jeugdproduct kermde van de pijn en werd op een draagberrie afgevoerd. Zijn vrees en die van KRC Genk werd vanochtend bewaarheid.



"De voorste kruisband van zijn rechterknie is afgescheurd", bracht Genk vanochtend naar buiten. "In de zomer van 2022 liep hij exact dezelfde blessure op aan zijn linkerknie."



Coach Wouter Vrancken liet hem toen op de eerste speeldag van het seizoen 2022-2023 in de basis starten tegen Club Brugge. Bij de rust bleef hij binnen, pas in april 2023 zou hij zijn rentree maken. Tijdens zijn revalidatie toen verlengde het talent wel zijn contract tot 2027.



Oyen weet dus waar hij voor staat. "Er wacht hem opnieuw een lange revalidatie van minstens 8 maanden. Maar die moeilijke periode moet hij niet alleen door. De hele Genkse familie staat naast hem tijdens zijn revalidatie. Forza Luca", klinkt het aanmoedigend.