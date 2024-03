Ronny Deila bijt van zich af voor clash met Molde: "Mij ontslaan? Ga je gang, dan begin je weer van 0"

wo 13 maart 2024 16:15

Slechts één resultaat is goed genoeg. Club Brugge moet morgen winnen van Molde en een ticket boeken voor de volgende ronde van de Conference League. De spanning was op de persconferentie dan ook van de gezichten te lezen. "Het waren zware weken", deelde coach Ronny Deila.

Al enkele weken staat zijn stoel erg wankel, morgen kan wel eens do or die worden voor Ronny Deila. De trainer van Club Brugge beseft dat zijn toekomst niet zeker is en beet daarom van zich af, daags voor de belangrijke clash. "Het waren zware weken, maar ik kan alles in perspectief plaatsen en steek mijn energie gewoon in mijn spelers en het team. Mijn taak is om hen beter te maken", klonk het op de persconferentie. Enkele minuten eerder had ook Hugo Vetlesen al een vraag gekregen over de rol van zijn coach. "Of we moeten spelen om de coach te redden? Dat is niet onze focus", vertelde de Noor over zijn landgenoot. "Ik weet zelf niet of morgen mijn laatste wedstrijd als coach van Club Brugge is", vertelde de coach daarna nog. Het is duidelijk: de onrust is nog niet helemaal gaan liggen in het Brugse kamp.

Uit de wind

En even later demonstreerde Ronny Deila dat nog eens feilloos. In een stevig betoog probeerde hij zichzelf toch nog eens uit de wind te zetten. "Vorig jaar zat Club ook niet in een geweldige situatie", vertelde hij. "Ik denk dat ik nog altijd de juiste man ben voor Club Brugge. Maar als ze willen veranderen, laat ik hun gang gaan. Geen probleem, maar dan moet je weer van 0 beginnen, zoals het drie keer het geval was vorig seizoen." "De eindbeslissing ligt natuurlijk bij het bestuur, maar ik zal er alles aan doen om te blijven vechten. We zijn een beter team dan Molde en als we discipline tonen, kunnen we het zeker halen."

We konden ook in de situatie van Osasuna zitten en van thuis moeten toekijken. Ronny Deila