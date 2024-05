Terwijl Riemer hem zag als zwakke schakel, triomfeerde Denis Odoi: "Ik heb mensen hun ongelijk bewezen"

Hij is een onverwachte held in het sprookje. Denis Odoi scoorde zondag het doelpunt dat Club Brugge op de rand van een 19e landstitel bracht. Van op overschot naar onmisbaar in een paar maanden tijd. Of hoe een 'oudje' zijn gram haalde: "Sommige mensen kijken alleen naar het aantal overstapjes dat spelers maken."

Het was ongetwijfeld niet gemeen bedoeld, maar wel veelzeggend.

In zijn analyse na de match zei Anderlecht-coach Brian Riemer het volgende: "We hebben ook een tijdje onze twee snelste spelers tegen een 36-jarige verdediger uitgespeeld, daar moesten we meer uithalen."



De eigenlijk 35-jarige waar de coach op doelde: Denis Odoi.

Op datzelfde moment was hij uitgelaten de zege van Club Brugge aan het vieren in de kleedkamer. Eentje waar de Belgische Ghanees zelf een enorm aandeel in had.

Net voor het halfuur stuurde Odoi een hoekschop perfect buiten het bereik van Schmeichel. Het enige doelpunt, bleek later. En dus wijst alles erop dat de verdediger over een weekje met gouden letters in de geschiedenis van Club Brugge zal verdwijnen.