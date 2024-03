Alexander Doom na dubbele wereldtitel: "Mijn doel voor het EK was de finale... Nu mik ik wel op medaille"

"Ik ben ook voor mezelf benieuwd hoe ik ermee zal omgaan, het is iets volledig nieuws. Maar dat is leuk, ik heb het gevoel dat ik mentaal stappen heb gezet ten opzichte van vorig jaar. Iemand als Warholm kloppen maakt het voor mij interessant naar de zomer toe."

Wat is dan het verschil met pakweg een jaar geleden?"Ik ben veel meer beginnen te geloven in mezelf, nu geloof ik écht dat ik kan winnen van iedereen. Ik ga uit van eigen sterkte en loop mijn eigen wedstrijd."

"De eerste stap daarin was het kloppen van Dylan Borlée op het BK indoor, sindsdien geloof ik echt dat ik grote namen kan kloppen. Dat was de eerste mentale klik, toen besefte ik dat ik van niemand bang moest zijn."

Het seizoen is echter nog jong, over enkele maanden staan in Parijs de Olympische Spelen voor de deur. En daarvoor is er ook nog het EK atletiek in Rome. Een wedstrijd waar Doom opnieuw ambities mag hebben op de 400 meter.

"We hebben thuis een bord hangen met de doelen. Het doel was om op het EK in Rome de finale te halen, ik denk dat ik nu wel iets meer mag verwachten van mezelf."

"Ik sta best hoog op de ranking, als de conditie goed is mag ik zeker mikken op een medaille", klinkt het nog enigszins bescheiden voor een wereldkampioen.