WK-helden showen medailles aan trotse premier: "Enkel Femke Bol pakte ook de dubbel"

di 5 maart 2024 21:19

Premier Alexander De Croo heeft vanmiddag de Belgische medaillewinnaars van het WK indooratletiek in Glasgow ontvangen. "Dat België enkel de VS moet voorlaten in de medaillestand is fenomenaal", sprak een trotse eerste minister.

Alexander Doom (goud 400m, goud 4x400m), Noor Vidts (goud vijfkamp), Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Christian Iguacel (goud 4x400m) en Elliot Crestan (brons 800m) zorgden het voorbije weekend voor het meest succesvolle WK indoor van ons land ooit.



De premier sprak van "uitzonderlijke" resultaten. "Voor mij toont dit dat het niet is omdat we een klein land zijn, dat we geen grote ambities zouden mogen hebben."



"We hebben veel troeven. We hebben de neiging om vaak bescheiden te zijn, maar ik vind dat we onbeschaamd ambitieus zouden moeten zijn."



De atleten en hun coaches lieten zich de aandacht in de ambtswoning van De Croo welgevallen en waren blij met de aandacht voor hun prestaties.



Al had Doom even een praktisch probleem: "Met die twee medailles rond mijn nek voelde ik me soms meer een koe dan een atleet, omdat ze klingelen. Ik heb ze maar uitgedaan."



In Schotland drong het nog niet echt door, maar de 26-jarige Doom geniet ondertussen volop. "We hebben gisteren gevierd met vrienden en familie. Het is leuk hoe het nu loopt en we kijken uit naar wat nog komt."



Tweevoudig wereldkampioen, het doet iets met een mens: "Twee jaar geleden was ik al eens wereldkampioen met de Tornados, maar nu ook individueel. Enkel Femke Bol kon dat deze winter realiseren. Het is leuk dat ik daar tussen sta."

De premier was heel geïnteresseerd. Het is fijn dat we erkenning krijgen. Noor Vidts