De militair in tweevoudig wereldkampioen Alexander Doom: "Mooie toekomst binnen Defensie na topsportcarrière"

"De vraag om hier aanwezig te zijn, kwam al enkele weken geleden. Ik heb snel ja gezegd, want ik heb hier mijn opleiding gehad. Het is leuk om hier nog eens te zijn en de mensen te informeren over topsport en Defensie", vertelt hij aan Sporza.

Alexander Doom is sinds een drietal jaar een van hen. En zo is de tweevoudige wereldkampioen woensdag ook van de partij op Kleine Brogel, voor de jobdag van Defensie.

Het leger biedt al zo'n 20 jaar de mogelijkheid aan topsporters in België om hun sport voltijds te kunnen beoefenen. Voor maximaal 30 atleten is er een plaatsje bij Defensie.

Maar wat heeft een topsporter te zoeken in het leger? "Voor ons zijn die atleten echt ambassadeurs", legt Frederik Van Lierde uit in De Ochtend op Radio 1. De voormalige triatleet had tijdens zijn actieve carrière zelf een topsportcontract bij Defensie en coördineert nu de topsporters voor het leger.

"Als onze atleten goed presteren, is dat ook goed voor de uitstraling van Defensie", klinkt het. "Wanneer iemand als Alexander Doom 2 wereldtitels wint, komen wij ook op een goede manier in de media. Het is voor ons belangrijk dat we andere mensen kunnen inspireren."

"Alexander was het voorbije weekend de ster. Iedereen leeft met hem mee en is trots. Zo is hij een goeie ambassadeur voor onze organisatie. Het is zeker een meerwaarde dat Defensie in topsport investeert."