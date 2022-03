Paraderen met soldaat Doom en korporaal Van Riel: Belgisch leger telt 30 topsporters

Van de piste van het WK atletiek indoor naar de militaire school in Brussel, dat was de agenda van 400m loper Alexander Doom de afgelopen dagen. Doom is een van de 30 topsporters die een contract hebben bij Defensie. Het Belgische leger wil in de toekomst meer uitpakken met zijn sportieve paradepaardjes. Het goud van Doom was dus perfect getimed voor de "administratieve dag" in Brussel.