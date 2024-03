WK-uitblinker Doom na nacht zonder slaap: "Met Tornados gelopen voor Watrin"

ma 4 maart 2024 09:50

Alexander Doom kan nog altijd niet goed bevatten wat hij het voorbije weekend gepresteerd heeft. De Ochtend kreeg de dubbele wereldkampioen na een nacht zonder slaap aan de lijn. "Het dringt moeilijk door, want het gaat allemaal heel snel."

Veel rust was dé uitblinker van de succesvolle WK-selectie niet gegund. Doom en co. stonden vanochtend om 6 uur al op de luchthaven. "Ik heb totaal niet geslapen", klonk het opvallend enthousiast.



"Tegen dat alles gepasseerd was, met onder meer de dopingcontrole, zijn we vrij laat in ons hotel toegekomen en we moesten vrij vroeg alweer naar de luchthaven."



Doom won zaterdag de individuele 400m en zondag de 4x400m. "De beelden van die laatste race hebben we nog maar heel kort gezien. We zijn zodanig veel bezig geweest met journalisten om alles te bespreken."



Doom staat vandaag inderdaad op elke voorpagina. Met een geweldige finish loodste hij de Belgian Tornados naar een verlenging van hun titel. De twijfels na de gemiste finale van het WK outdoor vorig jaar zijn zo helemaal weg.



"Ik vind het een beetje moeilijk om over twijfels te spreken. We hebben 1 finale gemist op meer dan 30 finales. Na Amerika zijn we het enige land dat het zo goed doet. Dan vind ik het moeilijk om meteen over twijfels te spreken."



"We hebben getoond hoe goed we zijn. Deze back-to-back-wereldtitel is supermooi om het jaar te staren."

Ik weet dat ik een goed eindschot heb, dat heeft dit weekend geloond. Alexander Doom

Het was een zwaar weekend voor Doom, die vrijdag twee 400 meters liep, zaterdag de finale én zondag de aflossingsfinale. Hij had ook last van zijn kuit: "Mijn opwarming voor de finale gisteren was niet super voor mij. Ik kreeg meteen krampen in mijn kuit."



"De kinesist en het team hebben me supergoed geholpen, fysiek én mentaal, en hebben me wedstrijdklaar kunnen krijgen. Uiteindelijk hebben we alles goed kunnen afwerken."



Terug naar zaterdag dan. Had hij stiekem gedroomd van het hoogste schavotje? "Eigenlijk niet, want ik ging eerst niet individueel starten. Omdat er zo'n drukke zomer zit aan te komen. Ronde per ronde ging het heel goed en in de finale liggen alles open."



"Door mijn hele goede kwalificatietijd had ik een vrij goeie baan in de finale, dus dat gaf wel opties. Natuurlijk loop je tegen een olympische kamioen als Karsten Warholm. Dat is niet zo simpel. Het dan afmaken is des te mooier."



Het zag eruit dat Doom de Noor er vlot afliep op het eind. "Mijn laatste stuk kan ik redelijk goed. Mijn eerste 200 is altijd iets trager. Ik weet dat ik een goed eindschot heb. Dat heeft dit weekend geloond."

