Marc Overmars legt zich neer bij schorsing: technisch directeur van Antwerp tot november buiten strijd

De schorsingszaak krijgt geen vervolg bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (TAS). Marc Overmars ging eerder bij FIFA al in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing voor grensoverschrijdend gedrag, maar zal geen verdere stappen ondernemen. "Die beslissing werd genomen in overleg met zijn familie", klinkt het bij zijn woordvoerder.

Antwerp is met zekerheid zijn sportief directeur kwijt tot midden november.

Tot dan loopt de wereldwijde schorsing van Marc Overmars. De Nederlander werd eerst in eigen land geschorst na zijn grensoverschrijdend gedrag bij Ajax.

Begin januari besliste de Wereldvoetbalbond FIFA dat die schorsing doorgetrokken werd over de hele wereld, wat zijn activiteiten bij The Great Old - als directeur voetbalzaken - aan banden zou leggen.

Overmars ging eerst nog in beroep bij FIFA tegen die beslissing. Hij vond die "buitenproportioneel". Nadat ook dat beroep is afgewezen, beslist de 50-jarige technische directeur niet naar het TAS te trekken en zich erbij neer te leggen.

"Het is een beslissing die genomen is in overleg met zijn familie", klinkt het bij zijn woordvoerder Frank Neervoort. "Verdere toelichting gaan we niet geven."