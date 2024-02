Scorende Toby Alderweireld wijst Antwerp de weg tegen mak RWDM

RWDM heeft Antwerp geen strobreed in de weg kunnen leggen. Antwerp zat bij de rust al op rozen en had na de rust genade met RWDM, dat met 9 spelers eindigde: 0-4. Het is de eerste keer dit seizoen dat Antwerp 9 op 9 boekt in de competitie. Het blijft zo op gelijke hoogte van Club Brugge in de stand.

De wedstrijd nam rijkelijk zijn tijd om op gang te komen. Antwerp maakte geen haast en RWDM nam geen risico's. Tot Sambu zich liet vangen en Ondrejka een tikje gaf in de zestien meter. Janssen, die in de heenronde twee penalty's had gemist tegen RWDM, liet het klusje over aan Alderweireld. Die faalde niet.

Even wekte de thuisploeg de indruk dat ze terug zou slaan. Biron trof na een flukse dribbel het zijnet, maar daarna was het gewoon wachten op een tweede Antwerpse goal. Een afstandsschot van Ejuke werd door Defourny over de lat getikt en Adaramola veegde een indraaiende hoekschop van Ondrejka van de lijn.

Het was uiteindelijk Janssen die met een echte spitsengoal voor 0-2 zorgde, al verleende de Brusselse verdediging wel graag haar medewerking. Ook bij de 0-3 liep het achterin fout bij RWDM. Janssen glipte door de scheve buitenspelval en bood Ondrejka de goal aan.

In een overbodige tweede helft werd het alleen maar erger voor RWDM. Alderweireld mocht een nieuwe strafschop omzetten en de onbesuisde Sampaio werd uitgesloten na een zoveelste opzichtige overtreding. Toen invaller Sissako ook nog uitviel met een op het eerste zicht vreselijke knieblessure, was de bodem bereikt.

Antwerp drong niet echt meer aan en stelde zich tevreden met 0-4 en een met Club Brugge gedeelde derde plek. Bij RWDM moet het alarm na deze zorgelijke wanprestatie stilaan klinken.