Antwerp reageert op wereldwijde schorsing Marc Overmars: "Iedereen moet tweede kans krijgen"

di 23 januari 2024 14:26

Opnieuw een hart onder de riem voor Marc Overmars. Antwerp deelt dat het de beslissing om in beroep te gaan tegen zijn wereldwijde schorsing begrijpt. Eerder liet de club via een spandoek - waar veel kritiek op kwam - weten dat het zijn technisch directeur steunt. "Er zijn afspraken gemaakt voor een veilig werkklimaat", klinkt het bij The Great Old.

Marc Overmars kreeg eerder deze maand te horen dat de FIFA zijn schorsing - die eerst enkel in Nederland van kracht was - wereldwijd zou gelden. Tegen die beslissing ging de technisch directeur in beroep om zijn taak te blijven vervullen bij Antwerp het komende anderhalf jaar. "De club is gisteren ingelicht door de entourage van Marc Overmars dat hij in beroep is gegaan tegen de beslissing van FIFA om de sanctie, opgelegd door de KNVB, wereldwijd te maken", opent The Great Old een statement op zijn website. "Een dergelijk beroep betreft niet de inhoud van de sanctie aan zich maar wel de uitbreiding die volgens hen buitenproportioneel is. RAFC heeft begrip voor die beslissing."

We zullen als club de uitspraak respecteren, maar willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije 2 jaar als mens en als professional leerden kennen. Antwerp