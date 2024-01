Marc Overmars gaat in beroep tegen wereldwijde schorsing van FIFA: "Buitenproportioneel"

Marc Overmars is niet van plan om zijn werk bij Antwerp zomaar neer te leggen. De technisch directeur gaat in beroep tegen de uitspraak van de FIFA, die zijn straf voor grensoverschrijdend gedrag wereldwijd overnam.

Marc Overmars kreeg in november een schorsing opgelegd na meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in Nederland legde hem een beroepsverbod van een jaar op.

De technisch directeur leek zijn werk bij Antwerp gewoon te kunnen voortzetten, tot de Wereldvoetbalbond FIFA de schorsing wereldwijd doorvoerde. Plots kon hij zijn functie niet meer uitvoeren in België.

Overmars had 10 dagen om verdere stappen te zetten en gaat nu ook in beroep. Dat bevestigt zijn woordvoerder Frank Neervoort aan onze redactie.

"Er is een aantal redenen om tegen die straf in beroep te gaan", aldus Neervoort. "Maar een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het ISR is gestraft."

Het beroep werkt niet opschortend, dus voorlopig mag Overmars zijn werkzaamheden bij Antwerp niet hervatten.