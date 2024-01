VIDEO: Antwerp-spelers staan Overmars bij met spandoek: "In goede en slechte tijden steunen we elkaar"

Marc Overmars moet tot november 2024 het werk neerleggen als technisch directeur. Zijn schorsing voor grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij Ajax werd door de wereldvoetbalbond FIFA wereldwijd overgenomen.

Bij Antwerp geniet Overmars evenwel nog veel steun. Voor de match tegen Charleroi staken de supporters de technisch directeur een hart onder de riem met een spandoek: "Overmars, voor altijd achter je".

Na de wedstrijd kregen de Antwerp-spelers het spandoek in handen tijdens hun ereronde. Ook zij poseerden met de steunbetuiging voor Overmars op het veld.

"Dat tekent deze club", zei coach Mark van Bommel tijdens de persconferentie. "In goed en slechte tijden steunen we elkaar."

"Dat was bij Antwerp blijkbaar in tweede klasse al zo. Het is een rauwe club, maar ze staan wel als één man achter de club en achter iedereen die bij de club werkt. Dat is wel mooi, dat komt niet zo vaak voor."