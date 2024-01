Antwerp blijft in feeststemming met makkelijke zege tegen Charleroi

We gaan niet met een ander systeem spelen. Ik ben één keer met drie verdedigers gestart, toen we vorig jaar op Gent speelden. Toen hadden we maar drie verdedigers en dat is nu ook zo op papier. Vines is vertrokken naar Amerika. Bataille, De Laet en Corbanie zijn er niet bij. Dan moet je een oplossing vinden, maar we gaan niet met drie spelen.

Mark van Bommel