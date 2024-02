FIFA wijst beroep van Marc Overmars tegen wereldwijde schorsing af

Het beroep dat Marc Overmars had aangespannen tegen de wereldwijde schorsing die wereldvoetbalbond FIFA hem had opgelegd, is afgewezen. Het is niet duidelijk of de technisch directeur van Antwerp nog eens in beroep gaat.

Marc Overmars kreeg in november een schorsing opgelegd na meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. De Wereldvoetbalbond FIFA nam die schorsing vervolgens wereldwijd over.

"Buitenproportioneel", vond Overmars, maar zijn beroepszaak bij de FIFA werd afgewezen. Hij kan voorlopig zijn functie van technisch directeur van Antwerp dus niet meer uitvoeren.

"We hebben een bericht van twee zinnen ontvangen", vertelt Frank Neervoort, woordvoerder van Overmars. "In de eerste zin staat dat het beroep is verworpen, de tweede zin luidt dat de gemaakte kosten voor rekening van de heer Overmars zijn."

Het is niet duidelijk of Overmars nog eens in beroep gaat bij een hogere instantie, zoals het Internationale Hof van de Arbitrage voor Sport (TAS). De technisch directeur wacht de schriftelijke motivering van de FIFA af.

"Die moeten we nu via een portal van de FIFA opvragen. Ook de vorige keer duurde dat even."

Landskampioen Antwerp sprak eerder al zijn steun uit voor Overmars. "We zullen als club de uitspraak respecteren, maar willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije 2 jaar als mens en als professional leerden kennen. Dit zonder enige uitspraak te doen over wat er in het verleden is gebeurd", klonk het.