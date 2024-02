Jasper Philipsen begint in Omloop aan bomvol voorjaar: "Stappen blijven zetten in klassiekers"

Jasper Philipsen heeft zijn sprinterskuiten nog niet laten bewonderen in de koersen tot nu toe, maar vanaf morgen begint hij aan een indrukwekkende reeks van 10 eendagskoersen en 1 rittenkoers. "De trainingen wijzen uit dat ik heel goed ben, maar ik weet niet of dat in de Omloop al naar boven zal komen."

"Ik geef mezelf dan ook een grotere kans in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die koers is meer voor een type zoals ik."

"De wind zal morgen ook in het voordeel van de vluchters blazen en dat is voor mij als sprinter niet ideaal. De regen? Ik ben meer een saloncoureur. Het kan bij mij beide kanten uit."

Philipsen vlakt zichzelf niet uit voor de zege. "Daar droom ik van, al weet ik niet of dat realistisch is. Voor de Omloop heb je toch wat koershardheid nodig."

"Vorig jaar was ik nog niet top in het openingsweekend, daarom dat we een paar kleine aanpassingen hebben gedaan in de voorbereiding. Ik ben zelf niet slim genoeg om het te begrijpen", zegt hij niet zonder zelfspot. "Ik ben langer op hoogtestage geweest, maar ook vroeger teruggekeerd."

Met "een type zoals ik" bedoelt Jasper Philipsen een sprinter. Maar hij wil zich ook steeds meer tot een klassiek renner ontwikkelen. Vorig jaar zagen we daar in Parijs-Roubaix, waar hij tweede werd, al een sterk staaltje van.

"Mijn sterkste wapen blijft de sprint, maar ik wil ook stappen blijven zetten in de klassiekers."

"Zo zal ik toch weer de Ronde van Vlaanderen rijden, om nog eens te proberen. Maar die wedstrijd winnen, is nog een paar andere mouwen. Daar komen maar een paar renners voor in aanmerking."

Een derde zege in de Scheldeprijs hoeven we niet te verwachten. Het is zowat de enige voorjaarskoers die niet op zijn programma staat. "Dat komt omdat ik toch eerder focus op Roubaix en die koers is de zondag erna."

Philipsen rijdt veel, zijn ploegmaat Mathieu van der Poel weinig. De consequentie is dat hij vaak voor eigen succes mag gaan, bijvoorbeeld al komend weekend.

"Het geeft toch een zeker comfort als je aan een wedstrijd begint met Mathieu in de ploeg. Als hij er niet bij is, starten we zonder topfavoriet in de ploeg. Maar het geeft ons wel kansen."

Zou Philipsen zichzelf dan aanraden om te nemen voor de Sporza Wielermanager? "Ik zou in ieder geval nog niet in paniek slaan als ik na het openingsweekend nog niet veel punten heb gepakt."