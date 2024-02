Wout van Aert brandend ambitieus voor openingsweekend: "Maar met 'moet just niks' kom je ver"

do 22 februari 2024 18:18

Wout van Aert is zaterdag én zondag de kopman van een indrukwekkende Visma-Lease a Bike-ploeg. "Met het team dat wij aan de start brengen, mogen we ons niet verbergen. We gaan er een zware koers van maken. Het weer kan een bondgenoot zijn."

De kriebels van Van Aert

Voor het eerst begint Wout van Aert met een overwinning op zijn teller aan de Omloop Het Nieuwsblad. "Die zege had ik niet echt nodig, maar een zware koersweek kon ik wel gebruiken." "Ik heb mijn benen in de Algarve kunnen testen. Het gaf vertrouwen dat ik in de zware ritten goed meekon. Ik ben met een goed gevoel naar België teruggekeerd." In eigen land stelde Van Aert vast dat het wielervoorjaar écht voor de deur staat. "Sinds ik in België terug ben, zijn de kriebels er toch ook bij mij gekomen. Iedereen leeft ernaartoe. Dat werkt aanstekelijk." Van Aert steekt niet weg dat hij een van de favorieten, misschien wel dé favoriet, is. "Maar dat ben ik de laatste jaren bijna altijd als ik ergens van start ga." "Met de ploeg die we hebben, mogen we ons niet verbergen. We moeten uitspreken dat we twee keer willen winnen." "Vorig jaar is dat gelukt, toen reed de ploeg fenomenaal. Het wordt moeilijk om dat weer te doen, maar we staan hier wel met een fantastische ploeg."

Het heeft geen zin om verstoppertje te spelen. We moeten uitspreken dat we beide koersen willen winnen. Wout van Aert

Vreest Van Aert dan niet vooral zijn ploegmaats? "Het is een voordeel om met zo'n ploeg te kunnen starten. We hebben de kwaliteit om de koers te dragen, het heeft geen zin om verstoppertje te spelen. We kunnen met verschillende pionnen spelen." Van Aert is van plan er met Visma-Lease a Bike een zware koers van te maken. De concurrentie is dus gewaarschuwd. "Dat is eigenlijk altijd ons strijdplan. Met mij en Christophe (Laporte) hebben we ook nog twee snelle jongens achter de hand." Het weer zou Visma ook wel eens in de kaart kunnen spelen. "De voorspellingen zijn al een paar keer veranderd. Nu geven ze kans op regen. Dat zal de koers alleen maar harder maken." "De temperatuur zal ook niet al te hoog zijn. Het is niet dat ik graag in de regen rijd, maar ik hou er wel van als dat de koers extra zwaar maakt."

Debuut in Kuurne: "Nog eens uitdaging voor mij"