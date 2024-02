Mathieu van der Poel opent zijn voorjaar in Milaan-Sanremo en wil doortrekken tot in Luik

Mathieu van der Poel zal dit voorjaar bijna uitsluitend topklassiekers en monumenten rijden. In Milaan-Sanremo, over iets minder dan een maand, zal hij zijn titel verdedigen, waarna zijn focus op het tweeluik Ronde-Roubaix komt te liggen. De ambitie is om vol te houden tot Luik-Bastenaken-Luik, al is dat nog niet helemaal zeker.

7 koersdagen, meer wedstrijden telt het voorjaar van Mathieu van der Poel niet. Het is duidelijk dat de wereldkampioen in 2024 kwaliteit boven kwantiteit verkiest.



Die strategie werd vorig jaar al toegepast en dat was toen een groot succes, met winst in 2 monumenten: Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

Die twee wedstrijden staan ook nu weer op zijn programma, maar het lijkt erop dat Van der Poel zijn bucketlist nog wat verder wil afvinken.

Zo aast de Nederlander niet alleen op een 3e overwinning in de Ronde van Vlaanderen - wat een evenaring van het record zou zijn - hij wil ook de degens kruisen met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik.



Of hij ook effectief dat vierde monument zal rijden, zal pas later in het voorjaar beslist worden, afhankelijk van zijn conditie. Het zou niet de eerste keer zijn dat Van der Poel aan de start staat in Luik. In 2020 werd hij er al eens 6e.